Pensionistas começam hoje a receber atualização extraordinária

A Segurança Social começa esta sexta-feira, dia 08 de maio, a pagar as pensões já com a atualização prevista no Orçamento do Estado para este ano, refere o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

"A atualização extraordinária das pensões mais baixas, prevista no Orçamento do Estado para 2020 com início em maio, começa hoje a ser paga aos pensionistas", refere a nota do gabinete de Ana Mendes Godinho, acrescentando que abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas.

