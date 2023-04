Nova app ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas

A Segurança Social, tutelada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, lançou uma aplicação para telemóvel ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas.

Já está disponível a aplicação para telemóvel "Creche Feliz" que ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas, segundo uma nota publicada esta sexta-feira no site da Segurança Social.

"Com esta aplicação, será possível pesquisar e obter informação de quais as creches com vagas gratuitas disponíveis na área de residência ou local de trabalho, de uma forma mais simples e direta", segundo o mesmo comunicado.

Esta ferramenta, disponível para Android e IOS, permite ainda "realizar o pedido de apoio para aceder à gratuitidade, caso as famílias selecionem uma creche da rede lucrativa", esclarece a Segurança Social.

