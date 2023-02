Morreu José Manuel Espírito Santo, antigo administrador do BES

Antigo administrador do BES e Banque Privée Espírito Santo na Suíça José Manuel Espírito Santo morreu este sábado aos 77 anos, devido a doença prolongada, anunciou fonte próxima da família ao jornal ECO.

José Manuel Espírito Santo foi o único que pediu desculpa aos clientes pela queda do BES. "Gostava que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas aos clientes, investidores e colaboradores que confiaram na marca Espírito Santo. Embora isso não remedeie as suas perdas e o seu sofrimento, quero dizer que lamento profundamente tudo o que sucedeu", afirmou a 16 de dezembro de 2014 no Parlamento durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à falência do BES.

"Lamento profundamente o que sucedeu. Uma coisa são as responsabilidades individuais, e isso será apurado pelas entidades competentes e eu assumo as minhas. Mas outra coisa é a responsabilidade institucional".

O seu advogado defende que José Manuel Espírito Santo foi um "ator secundário" na falência do BES e que apenas foi "apanhado" pelos processos anteriores.

O antigo administrador do BES sofreu um AVC em 2019, que deixou lesões irreversíveis.