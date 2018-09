Um terço dos comboios a diesel está em risco de parar

A CP tem 19 automotoras a diesel que praticamente estão a entrar na terceira idade. São as UDD 450, compradas em 1965 e que transportam os passageiros das linhas do Oeste e do Algarve e que ainda fazem a viagem entre Casa Branca e Beja, a parte não-eletrificada da Linha do Alentejo. Aos 53 anos, este material já não consegue cumprir os horários: não há dia em que não falhe pelo menos um comboio nestas linhas.

