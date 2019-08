Uber fecha semestre com perdas de 6,2 mil milhões

A empresa de veículos de aluguer com condutor Uber anunciou hoje que as suas perdas no primeiro semestre do ano ascendem a 6,2 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros).

Sediada em San Francisco, no Estado da Califórnia, a Uber faturou no primeiro semestre do ano 6,3 mil milhões de dólares, acima dos 5,4 mil milhões faturados no mesmo período do ano anterior, mas abaixo das expetativas dos analistas.

Um dos elementos positivos das contas apresentadas pela Uber foi que continua a ganhar quota de mercado a bom ritmo. Esta plataforma, que além do transporte inclui serviços como a Uber Eats, de entrega de comida, já conta com 99 milhões de utilizadores mensais ativos, mais 30% do que há um ano.

Três quartos da faturação foram feitos no negócio-base, transporte de pessoas em automóveis, com 18% da entrega de comida e os 7% restantes do aluguer de automóveis, bicicletas e trotinetes.

"Acreditamos que 2019 será o ano em que mais investiremos e que em 2020 e 2021 as perdas se vão reduzir. Não tenho dúvidas de que o negócio vai atingir um ponto de viragem e propiciar lucros", afirmou o conselheiro-delegado da Uber, Dara Khosrowshahi.

As palavras deste executivo, contudo, não aclamaram os investidores em Wall Street, onde os títulos da Uber estavam a cair 3,51% nas transações eletrónicas posteriores ao encerramento da praça nova-iorquina.

