Português vai liderar financeira do grupo Renault

O RCI Bank and Services, a financeira do grupo Renault, vai ser liderado por um português a partir de 1 de setembro. João Miguel Leandro foi o nome escolhido para suceder a Bruno Kintzinger como presidente executivo desta entidade, segundo uma nota de imprensa divulgada esta segunda-feira.

"A perícia de João Miguel Leandro na área financeira e bancária em França e no estrangeiro, além do seu conhecimento do negócio, ofertas e serviços no crédito automóvel são verdadeiras ativos para reforçar o contributo do RCI Bank and Services no desenvolvimento das marcas da aliança [Renault, Nissan, Mitsubishi", destaca Clotilde Delbos, presidente do conselho de administração do RCI Bank and Services, citada no mesmo documento.

Nascido em 1972, João Miguel Leandro conta com um MBA pela Harvard Business School. Está na área financeira há mais de 20 anos, tendo passado pelo Banco Mello Investimentos, grupo Banco Mais, Crédit Agricole e banco Credibom.

João Miguel Leandro era, até agora, o vice-presidente executivo do Crédit Agricole Consumer Finance.

Além de ser o novo presidente executivo do RCI Bank and Services, este português vai ocupar um dos lugares da comissão executiva do grupo Renault.

João Miguel Leandro é o exemplo de mais um português com cargos de grande responsabilidade na indústria automóvel. Por exemplo, desde 2017, o português Carlos Tavares é o presidente executivo do grupo PSA (Peugeot-Citroën).