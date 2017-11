Pub

Portugal colocou 1500 milhões de euros em dúvida de curto prazo ao mais baixo custo de sempre

Portugal colocou hoje 1.500 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses às taxas de juro mais baixas de sempre, de novo ainda mais negativas do que as dos anteriores leilões comparáveis, foi anunciado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia