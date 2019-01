Fatura da água será mais cara em tempo de seca

A fatura da água e do saneamento poderá aumentar em tempo de seca. Os municípios e as entidades gestoras terão liberdade para alterar as tarifas "em função do período do ano", em caso de "escassez de recursos hídricos" ou de "flutuações elevada da procura de ordem sazonal". A medida está inscrita no projeto de regulamento tarifário dos serviços de águas. O documento, elaborado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), está em consulta pública até 15 de março. Deverá ser publicado este ano e as novas regras vigorarão a partir de janeiro de 2021.

