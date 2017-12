Pub

Para muitos negócios, a época natalícia é um balão de oxigénio para o resto do ano, com as vendas a disparar logo em novembro.

São os campeões das vendas no Natal. Todos os anos nesta época dispara a procura de produtos que tradicionalmente os portugueses não dispensam no Natal. "Sendo o Natal o período do ano mais importante para os bens de retalho alimentar, são produtos como o bacalhau, as bebidas alcoólicas, alguns segmentos de bolachas, algumas carnes - típicas desta época -, os chocolates, os frutos secos e os perfumes aqueles que ganham mais importância", segundo dados da consultora Nielsen.

