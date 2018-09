Detetada nova técnica para roubar iPhones

Uma nova técnica para roubar iPhones foi descoberta depois de uma especialista neste tipo de crimes ter sido vítima dos criminosos. Uma funcionária da Kaspersky, uma empresa de segurança online, perdeu o seu novo iPhone X quando foi ver o Rússia - Espanha, durante o Campeonato do Mundo de futebol de 2018, e acabou por ser vítima de phishing, uma técnica que consiste em obter informação pessoal através de métodos tecnológicos, depois de ativar a funcionalidade "Find my iPhone".

No blogue da empresa, o caso é relatado na primeira pessoa e é uma forma de alerta a todos os utilizadores para o novo perigo.

Depois de se aperceber que tinha perdido o telemóvel, a primeira reação da funcionária da Kaspersky foi ligar para o seu iPhone de um aparelho diferente. Do outro lado, alguém desligou o telefone segundos depois de começar o sinal de chamada. Foi aqui que percebeu que o telefone não estava perdido, mas que tinha sido roubado.

Foi também nesta altura que se lembrou da aplicação Find my iPhone. "Só precisava de ativar o Modo Perdido e rastrear o aparelho", conta. "Pode usar a aplicação para bloquear o dispositivo e ativar o Modo Perdido com a mensagem: 'este iPhone foi perdido. Por favor ligue-me". A mensagem com um número de contacto é enviada. "Pode ver ainda o telefone num mapa (se não estiver desligado)", acrescenta.

Mas, ainda sem saber, a situação não melhorou, bem pelo contrário, embora esta funcionalidade possa ajudar a recuperar um telemóvel perdido ou roubado.

"Sim, os incidentes de phishing fazem parte da minha rotina. Sim, escrevo todos os dias sobre os mais recentes cibercrimes e esquemas. Mas naquele momento eu estava em pânico e a agarrar qualquer oportunidade de recuperar o meu telefone, sem pensar no que estava a fazer"

Uma hora depois de ter ativado o Modo Perdido recebeu uma mensagem falsa dos serviços da iCloud. No texto era referido que o cartão SIM tinha sido identificado e remetia para o acesso a um link que daria ao utilizador a geolocalização do seu iPhone. Na ânsia de recuperar o telemóvel perdido, a funcionária da Kaspersky não olhou com atenção para a mensagem e fez o que era sugerido no texto. Conclusão: foi vítima de phishing e todos os dados de utilizador foram partilhados com os cibercriminosos, que assim puderam desbloquear o aparelho. O telemóvel voltou a funcionar, mas não nas mãos do seu proprietário.

A mensagem falsa dos serviços da iCloud que a vítima recebeu © Kaspersky blog

"Sim, trabalho na Kaspersky e os incidentes de phishing fazem parte da minha rotina. Sim, escrevo todos os dias sobre os mais recentes cibercrimes e esquemas. Mas naquele momento eu estava em pânico e a agarrar qualquer oportunidade de recuperar o meu telefone, sem pensar no que estava a fazer", admitiu.

Acedeu ao falso link da iCloud com o seu login e a password, mas dava sempre erro. Voltou a tentar. Nova mensagem de erro. Voltou a olhar para a mensagem que tinha recebido e percebeu o erro que cometeu. "A SMS de phishing atraiu-me para um link falso da iCloud, no qual eu entreguei as minhas credenciais aos cibercriminosos", relatou. "Com os meus dados, eles imediatamente desativaram a função de pesquisa no meu dispositivo. Através do iCloud, eles também poderiam apagar todas as informações contidas no aparelho (tudo o que eles precisavam era o login e a password do iCloud que eu tinha acabado de lhes dar)".

Conta que depois de formatar o telemóvel roubado, os criminosos podiam ter um "iPhone X praticamente limpo, que poderia receber um novo PIN e ser revendido". Além de não aceder a link falsos, esta mulher aconselha as pessoas a ter uma autenticação de dois fatores.