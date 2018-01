Pub

A campanha é válida para novos aderentes e vai arrancar na terça-feira, 23 de janeiro.

A CP Comboios de Portugal vai oferecer 3000 passes na próxima semana aos condutores. A empresa pretende cativar os automobilistas para as vantagens do comboio com a oferta de uma assinatura mensal nos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra e nos serviços Regional e Intercidades.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia