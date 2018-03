Pub

A carta assinada por Dombrovskis e Moscovici pede que seja apresentado um detalhado e ambicioso Programa Nacional de Reformas.

A Comissão Europeia considera que Portugal continua com desequilíbrios mas que, contrariamente a 2017, estes já não são "excessivos". Ainda assim, numa carta enviada pelo vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, e pelo comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, é pedido que as autoridades portuguesas façam clarificações sobre as medidas para resolver o problema da dívida elevada e para fortalecer a saúde do setor bancário.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia