O aumento das comissões é uma das medidas da Caixa Geral de Depósitos para cumprir o plano de reestruturação negociado com Bruxelas.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) prepara-se para novo aumento de comissões no segundo semestre. Os jovens, as empresas com operações no estrangeiro e os reformados serão os próximos altos da instituição bancária liderada há precisamente um ano por Paulo Macedo.

