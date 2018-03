Pub

Resposta à intenção de Washington de tarifar as entradas de aço e de alumínio

A Comissão Europeia ameaçou hoje os Estados Unidos com taxas sobre as importações de manteiga de amendoim, sumo de laranja e 'bourbon', reagindo à intenção de Washington de tarifar as entradas de aço e de alumínio.

A comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmstrom, anunciou, em conferência de imprensa, que uma lista provisória de bens está a ser debatida e será tornada pública em breve.

"Na lista constam produtos de aço, industriais e agrícolas", salientou, especificando que "alguns tipos de 'bourbon' farão parte dela, bem como outros artigos como a manteiga de amendoim, os arandos e o sumo de laranja".

Para Bruxelas, as razões invocadas pelo presidente norte-americano, no final da semana passada, para impor taxas alfandegárias até 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre o alumínio não se prendem com razões de segurança nacional, mas sim económicas.

"Temos sérias dúvidas sobre esta justificação", acrescentou Malmstrom, salientando que não percebe como a União Europeia "amiga e aliada na NATO, pode ser uma ameaça para a segurança" dos EUA.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.