Bruxelas acompanha fraudes com fundos da UE

O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, confirmou ao Dinheiro Vivo que Bruxelas está a par da investigação em Portugal sobre fraudes com fundos comunitários. “Estamos a acompanhar a situação e esperamos pelos resultados”, afirmou Katainen à margem de um jantar palestra do think thank Portugal XXI, em Lisboa.

