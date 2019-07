Bill Gates já não é o segundo mais rico do mundo

O CEO e fundador da Amazon, Jeff Bezos, continua a liderar a lista das maiores fortunas, com um património de 125 mil milhões de dólares, de acordo com o ranking da Bloomberg Billionaires publicado na terça-feira. Mas o que é novidade é que também norte-americano Bill Gates, fundador da Microsoft, que já foi o homem mais rico do mundo, continua a descer degraus nesta escada, cedendo o segundo lugar a Bernard Arnault, milionário francês dono da Louis Vuitton e o mais rico da Europa.

No entanto, na listagem da Forbes, Bill Gates ainda ocupa o segundo lugar, embora a vantagem sobre Bernard Arnault seja muito curta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a Bloomberg, só este ano, a fortuna do CEO da Louis Vuitton aumentou cerca de 39 mil milhões de dólares. Arnault, de 70 anos, gere um império de bebidas e hotéis, e algumas das maiores marcas de luxo do mundo, como Louis Vuitton, Moët & Chando e Givenchy, e é ainda resonsavel pela popular marca de beleza Sephora, o que lhe permitiu acumular um património na ordem dos 108 mil milhões de dólares. O milionário francês foi muito falado em abril passado por se ter comprometido a contribuir com 200 milhões de euros para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, em Paris, que foi destruída por um incêncio.

Com um património avaliado em 107 mil milhões, esta é a primeira - desde que este ranking da Bloomberg foi criado, há sete anos - que Bill Gates não está nu dos dois dois lugares do topo. A Bloomberg afirma, no entanto, que o criador do Windows ainda seria o mais rico do mundo se não fosse o seu trabalho filantrópico. Até este ano, a Fundação Bill e Melinda Gates já doou mais de 35 mil milhões de dólares para projetos solidários.

Estes são os mais ricos do mundo para a Bloomberg:

1. Jeff Bezos (EUA)

2. Bernard Arnault (França)

3. Bill Gates (EUA)

4. Warren Buffett (EUA)

5. Mark Zuckerberg (EUA)

6. Amancio Ordega (Espanha)

7. Larry Ellison (EUA)

8. Larry Page (EUA)

9. Carlos Slim (México)

10. Françoise Bettencourt Meyers (França)