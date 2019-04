A fortuna do homem mais rico da Europa já aumentou em 19 mil milhões este ano

CEO do grupo de luxo francês LVMH, Bernard Arnault, nuam conferência em Paris para apresentar os resultados anuais da sua marca

Bernard Arnault é o homem mais rico da Europa e deve a sua fortuna ao seu trabalho na sua marca de luxo LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton. As ações da marca de luxo registaram uma subida histórica e com isso, a fortuna do empresário francês cresceu em 19 mil milhões de dólares, ainda em 2019.

Depois de artigos de luxo da LVMH, como malas e artigos em pele, terem registado mais vendas do que a marca estava à espera, as ações da empresa subiram a pique. Primeiro, subiram 4,61% para os 344,95 euros, mas chegaram aos 5,16%, 346,75 euros - o que registou o valor mais alto das ações da empresa desde a sua entrada para a bolsa em outubro de 1989.

A razão para este aumento parece ser a nova estratégia adotada pela Louis Vuitton de investir em novos talentos do design, dando à marca uma lufada de ar fresco. Nomes como Virgil Abloh, designer de moda americano, o novo diretor artístico de vestuário masculino da LVMH, são apontados como os principais responsáveis pela empresa Bloomberg.

A indústria de artigos de luxo regista o terceiro ano de crescimento graças à China, que suportou a venda deste tipo de produtos mesmo numa altura de crise económica, que afetou outros setores, como automóveis e tecnologia.

Na Europa, a ascensão de Bernard Arnault já ultrapassou Amâncio Ortega, o fundador da Inditex, e Françoise Bettencourt Meyers, da L'Oreal, que continua a ser a mulher mais rica do mundo. Mais recentemente o empresário francês voltou a ultrapassar Warren Buffet, diretor executivo da Berkshire Hathaway Inc.

Nomes como Bill Gates, Jeff Bezos (Amazon) e Warren Buffert são os rivais diretos do empresário francês no Bloomberg Billionaires Index, cujo património líquido supera os 87 mil milhões de dólares.