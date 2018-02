Pub

Adolfo Luxúria Canibal, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Camané, João Pedro Pais, Júlio Magalhães, Richard Zimler e Valter Hugo Mãe juntam-se à Fnac para comemorar os 20 anos em Portugal com um manifesto para continuar a crescer

Uma caixa com o CD de estreia dos Silence 4, "Silence Becomes It", um livro de José Saramago, um bilhete do concerto de Prince no Pavilhão Atlântico e uma carta relatando o que se passava em Portugal naquele ano de 1998. Parece um daqueles baús de memórias que se enterra para rever como era a nossa vida, 20 anos depois. Mas é parte da campanha que a Fnac acaba de libertar para marcar duas décadas de presença em Portugal.

"Não Pares de crescer" é o mote do manifesto lançado pela cadeia francesa que abriu a primeira loja, no Colombo, a 28 de fevereiro de 1998, juntando pela primeira vez num mesmo espaço livros, música, filmes, concertos, apresentações e outros momentos e produtos culturais e de entretenimento. Para comemorar o crescimento da marca - que já conta com 1500 empregados em 30 lojas em Portugal, além do site de e-commerce, o primeiro lançado por cá, logo no ano seguinte à inauguração do primeiro espaço físico -, a Fnac quis valorizar a sua "história neste país onde tanto mudou para melhor, não tirando os olhos do futuro com a mesma irreverência e curiosidade que pautou os primeiros momentos", refere Inês Condeço, diretora de Marketing e Comunicação da Fnac Portugal.

Nesse sentido, o manifesto junta "colaboradores, artistas e autores portugueses "numa ode à curiosidade, à experiência dos espaços Fnac, à acessibilidade e aos produtos que influenciaram o crescimento dos clientes nos últimos anos". Adolfo Luxúria Canibal, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Camané, João Pedro Pais, Júlio Magalhães, Richard Zimler e Valter Hugo Mãe, que apadrinharam algumas das lojas, "foram convidados a declamar este manifesto que nos leva numa viagem que se iniciou em 1998 e que não tem data para terminar", adianta a empresa.