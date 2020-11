Governo recua na proibição de realizar feiras. Autarquias decidem o que fazer

Estão suspensos os testes piloto para o regresso do público aos estádios

As feiras e mercados poderão, afinal realizar-se, bastando autorização da Câmara Municipal local. A informação foi corrigida no site do Governo dedicado às medidas de combate à pandemia.

Nas medidas para os 121 concelhos, lê-se que o Conselho de Ministros determinou "a proibição de feiras e mercados de levante, salvo autorização emitida pelo presidente da câmara municipal, caso estejam verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS", lê-se no site "estamoson" (https://covid19estamoson.gov.pt/apresentacao-das-novas-medidas-covid19/).

Comparando com o que foi transmitido pelo primeiro-ministro no passado sábado, é acrescentada agora a prerrogativa dada às autarquias.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira já disse que vai autorizar a realização de feiras e mercados de levante logo que o Governo o permita através do diploma que deverá ser publicado em breve.

"A Câmara Municipal de Paços de Ferreira irá autorizar a realização das feiras e mercados, condicionada ao estrito cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde, aguardando, apenas, pela decisão formal do Governo, no sentido de ser emitida a respetiva autorização, por parte do Presidente da Câmara Municipal", refere um comunicado da autarquia.