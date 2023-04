Governo espera ocupação turística na Páscoa com perspetivas "muito positivas"

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, disse esta segunda-feira que as perspetivas nacionais de ocupação turística para o período da Páscoa são "muito positivas".

"São perspetivas muito positivas. Aquilo que são os sinais que recebemos dos empresários, são sinais positivos em termos de reservas, de taxas de ocupação", disse esta segunda-feirae o governante.

Nuno Fazenda falava à agência Lusa em Gouveia, no distrito da Guarda, à margem de uma sessão onde foi feito o balanço do Programa Transformar Comércio, lançado pelo Governo para apoiar empresas dos concelhos de Guarda, Covilhã, Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Manteigas, na área do Parque Natural da Serra da Estrela em consequência dos incêndios do verão de 2022.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, em relação ao turismo, "há uma grande procura pelo destino Portugal, quer em termos internacionais, quer no âmbito da procura nacional".

"E, por isso, são perspetivas positivas para termos uma boa Páscoa, também no turismo", vaticinou.

E prosseguiu: "Aliás, temos perspetivas muito positivas para o ano de 2023 em termos turísticos".

"Tivemos um mês de janeiro muito forte, que cresceu de forma muito expressiva e as nossas perspetivas é de, porventura, tentarmos, ainda, alcançar os resultados e superar os resultados alcançados em 2022, que já foi um ano histórico", vincou Nuno Fazenda.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços também sublinhou que, concretamente para a época da Páscoa, as perspetivas apontam que Portugal "terá uma boa procura turística em todo o território".