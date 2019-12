Fisco descobriu que afinal há mais famílias ricas em Portugal

Valor máximo do subsídio de desemprego deverá subir para 1.097 euros

A Autoridade Tributária identificou quase duas mil famílias consideradas ricas. São os chamados high net worth individuals que, por definição, acumulavam 5 milhões de euros de património ou recebiam 750 mil euros de rendimento por ano.

O dado foi revelado esta quarta-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na audição na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscal.

"Queria dar aos senhores deputados a informação de que com a troca de informação automática que nós tivemos, hoje o cadastro individual de contribuintes de elevada capacidade, acrescentou aos 758 que existem hoje, mais 921, estando hoje mais próximos dos dois mil do que dos mil de que sempre se falava", adiantou António Mendonça Mendes. Ou seja, a Autoridade Tributária encontrou 1679 contribuintes individuais com elevada capacidade patrimonial.

