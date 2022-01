Fisco faz novo alerta de segurança, o 3 .º desde o início do ano

Mais um alerta do fisco sobre 'emails' falsos. É o 2.º este mês

No caso dos emails, é dito ao contribuinte que tem direito a um reembolso de imposto, sendo-lhe indicado que carregue num determinado link para receber o valor, o que, avisa a AT, não deve ser feito em nenhuma circunstância.

Na mensagem de texto (SMS), o contribuinte é confrontado com a existência de uma dívida em processo de execução fiscal sendo-lhe inclusivamente fornecida a referência e número de entidade para 'pagamento'.

"Está também em curso uma campanha de 'phishing' que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas", refere a AT no alerta publicado no seu site, especificando que os destinatários destes SMS "são induzidos maliciosamente a efetuar um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária".

Trata-se em ambos os casos de mensagens "falsas" que "devem ser ignoradas" já que, precisa a mesma informação, "o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos".