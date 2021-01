Elisa Ferreira e mais dois comissários em quarentena depois de contacto com João Leão

Três comissários europeus vão ficar em isolamento depois de terem estado com o ministro português das Finanças, João Leão, que testou positivo à covid-19.

Um porta-voz da Comissão Europeia indicou ao Dinheiro Vivo que "os vice-presidentes Executivos Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, assim como a comissária Elisa Ferreira, são considerados pessoas de contacto", ficando em quarentena.

"Estes três membros do Colégio de Comissários foram informados e respeitarão as regras belgas de quarentena a partir de hoje (teste no sétimo dia; quarentena pelo menos até ao resultado do segundo teste; isenção para exercer funções essenciais)", referiu a mesma fonte oficial do executivo comunitário.

Já a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, "nem os outros membros da delegação do Colégio preenchem os critérios para serem considerados pessoas de contacto", detalhou o porta-voz.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do Dinheiro Vivo