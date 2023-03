Carro do ano 2023. Saiba quais são os vencedores

O Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal viveu mais um ano marcado pelas versões eletrificadas. Nas diferentes classes a concurso, apenas uma não foi ganha por um modelo 100% elétrico, híbrido clássico ou híbrido plug-in. Um sinal dos tempos e de uma tendência que tem marcado claramente o mercado nos últimos anos.

O troféu mais importante, o título de Carro do Ano 2023, vai para o Renault Austral, que mereceu a confiança e recolheu a maioria dos votos dos jurados. Num segmento de mercado cada vez mais na moda e muito concorrencial - os SUV do segmento C -, o Austral recolheu as preferências do painel de jornalistas que compõem o júri e que destacaram o bom compromisso entre conforto e comportamento dinâmico do carro francês.

No ano em que regressou ao concurso, a Renault é a grande vencedora, conquistando ainda as classes "Híbrido do Ano", também com o Austral, e a classe dedicada aos 100% elétricos, com o novo Megane E-Tech. A última vez que um modelo da marca francesa tinha conseguido conquistar o galardão aconteceu em 2003, na altura com a segunda geração do Megane.

Este ano estiveram a concurso 37 candidatos distintos, divididos por sete classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 eram candidatos ao título de Carro do Ano 2023.

Um painel de vinte jurados - jornalistas especializados em representação dos principais órgãos de comunicação social do país -, cumpriu nos últimos meses um extenso período de testes dinâmicos, avaliando itens como estética, performances, segurança, fiabilidade, qualidade de construção, preço e sustentabilidade ambiental.

A lista de vencedores deixa claro que a Renault é a grande vencedora desta edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal, levando para casa não só o título principal, de Carro do Ano 2023, como ainda os prémios para Elétrico e Híbrido do Ano.

Carro do Ano - Renault Austral

Citadino do Ano - Skoda Fabia 1.0TSI Style DSG

Elétrico do Ano - Renault Megane E-Tech 100% Elétrico

Híbrido do Ano - Renault Austral E-Tech Full Hybrid

Híbrido Plug-in do Ano - Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid 225CV

Familiar do Ano - Honda Civic e:HEV 2.0 Sport

Grande SUV do Ano - Nissan X-Trail 1.5 e-Power 213 CV A/T e-4orce 4x4 N-Connecta

SUV Compacto do Ano - DS7 E-Tense 4x4 360 Ópera

PRÉMIO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A tecnologia vencedora nesta edição é o sistema Nissan e-POWER. Trata-se de uma solução que combina um motor a gasolina, que carrega a bateria e um motor elétrico, que faz mover as rodas. Comporta-se de forma semelhante a um veículo elétrico, mas sem necessidade de carregamento. Além do motor a combustão, o e-POWER também usa travagem regenerativa para ajudar a manter a bateria carregada.

PERSONALIDADE DO ANO

Rui Freire, jornalista falecido no passado mês de janeiro, foi diretor do Autosport entre 1993 e 2008, e um dos principais mentores da iniciativa Carro do Ano em Portugal.

A Comissão Executiva do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 decidiu distinguir a título póstumo Rui Freire como Personalidade do Ano pelo seu enorme empenho na organização, ao longo de vários anos, deste troféu e pelo contributo que deu ao Jornalismo do setor Automóvel.

O Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 é uma iniciativa do grupo Impresa, organizada através da SIC Notícias e do Expresso e na qual o Global Media Group está presente com vários jurados.

Jurados:

ACP - António Xavier

"AutoFoco/ A Bola" - José Caetano

"Carros e Motores" - Miguel Rodrigues

"Correio da Manhã" - Pedro Santos

"Diário de Notícias" - Paulo Tavares

"Exame Informática" - Sérgio Magno

"Expresso" - Rui Cardoso

"Jornal de Negócios" - Adriano Oliveira

RTP - Paulo Solipa

Rádio Renascença/RFM - José Carlos Santos Silva

"Razão Automóvel" - Diogo Teixeira

"Record" - Paulo Renato Soares

SIC Online - Pedro Amante

SIC/SIC Notícias - Rui Pedro Reis

"Motor 24" - José Silva Pires

"Público" - Carla B. Ribeiro

TVI - Pedro Ramalho

TSF - António Catarino

"Volante" - Luís Cáceres Monteiro

"VISÃO" - Paulo Santos