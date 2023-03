BCE resiste aos pedidos e sobe fortemente os juros em 0,5 pontos percentuais

"O conselho do BCE decidiu aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 50 pontos base [0,5 pontos percentuais]. Por conseguinte, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito serão aumentadas para, respetivamente, 3,50%, 3,75% e 3%, com efeitos a partir de 22 de março de 2023", anunciou o Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira.

A taxa normal de refinanciamento para os bancos aumenta para 3,5%, o valor mais alto desde o tempo da falência do Lehman Brothers, em outubro de 2008, o banco que empurrou o mundo para uma crise financeira gigantesca.

A taxa de facilidade de depósitos, que é a mais nada na prática pelos bancos comerciais no acesso a fundos do BCE, subiu para 3%, também o valor mais alto em quase 15 anos.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, portanto, manter o seu rumo desejado de forte aperto monetário e, como era sua "intenção", anunciou a subida musculada das suas três taxas de juro de referência, em 0,5 pontos percentuais.

Isto apesar dos múltiplos apelos de economistas e ex-banqueiros centrais de que pode ser perigoso neste momento subir tanto os juros pois pode alimentar a turbulência no setor financeiro europeu, uma vez que torna o crédito mais caro.

BCE: bancos da zona euro estão fortes, mas se houver problemas, ajuda

O BCE desvalorizou esses apelos e segue em frente no seu programa de subida de taxas de juro para combater a inflação muito alta.

Mas diz que está atento aos que se passa nos mercados e que se for preciso lançará linhas de ajuda aos bancos da zona euro.

O BCE refere que "está a acompanhar de perto as atuais tensões no mercado e está preparado para responder conforme necessário, no sentido de preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na área do euro".

Mas defende que "o setor bancário da área do euro é resiliente, apresentando posições de capital e liquidez fortes".

No entanto, como nada é garantido a 100%, "em todo o caso, o conjunto de instrumentos de política monetária do BCE permite inteiramente proporcionar, se necessário, apoio em termos de liquidez ao sistema financeiro da área do euro e preservar a transmissão regular da política monetária".

A instituição de Frankfurt também mantém a rota de encarecimento do crédito no dia a seguir ao colapso do Credit Suisse em bolsa já que nesta quinta-feira o banco que assustou os mercados começou a recuperar.

O banco central da Suíça (BNS ou Banco Nacional Suíço) anunciou que vai disponibilizar mais de 50 mil milhões de euros numa linha de emergência ao gigante financeiro suíço.



em atualização

