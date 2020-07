Treinador Carlos Carvalhal assaltado e ferido à porta de casa

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, foi vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira, informa o Diário do Minho. O técnico foi abordado por quatro encapuzados à porta de casa, em Braga, e ameaçado com uma arma branca.

Segundo a informação avançada, Carvalhal terá mesmo chegado a ser agredido, após resistir à tentativa de assalto, embora tenha recusado receber assistência hospitalar.

Os assaltantes terão tentado obter dinheiro do treinador e colocaram-se depois em fuga. A PSP de Braga foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O episódio ocorreu depois da viagem do Rio Ave à Madeira, onde empatou sem golos com o Marítimo no encontro da jornada 32 do campeonato.