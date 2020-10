O Sporting tropeçou no último degrau e disse adeus à Europa ao segundo jogo da época. A derrota com o LASK Linz (4-1) esta quinta-feira no Estádio José Alvalade é um duro golpe para o clube leonino, que assim compromete todo um projeto de uma temporada, que se esperava ser de retoma, após anos de angústia e dificuldades. Excluindo a época em que não participou nas competições europeias (2013-14), desde 2005-06 que o Sporting não era eliminado das competições europeias tão cedo.



Uma equipa com futebol bem desenhado, mas lento nas transições. Assim é o Sporting de Rúben Amorim, neste início de campeonato. O jogo desta noite com o LASK Linz é um exemplo dessa fragilidade em lidar com a pressão alta do adversário. Há quem lhe chame dores de crescimento, mas isso só o tempo dirá. Para já falta agressividade sobre a bola e rapidez nas transições, até para compensar a falta de centímetros na área contrária.



De regresso ao banco leonino, após recuperar da infeção por coronavírus, Rúben Amorim manteve a base da equipa que alinhou com o Aberdeen e o Paços de Ferreira, apostando em Nuno Santos no lugar de Jovane, que não recuperou da lesão sofrida no último jogo. O leão entrou encolhido no jogo perante um certo atrevimento austríaco. O LASK Linz contou mesmo com a fragilidade defensiva da equipa leonina para chegar ao golo aos 14 minutos. Nuno Mendes falhou na marcação direta e Trauner desviou a bola, após um canto, para a baliza de Adán.



O Sporting demorou a reagir e só subiu de rendimento nos últimos 15 minutos da primeira parte. Depois de Vietto e Nuno Santos desperdiçarem a possibilidade de empatar o jogo, o miúdo resolveu. Tiago Tomás fez o empate antes do intervalo na melhor jogada do Sporting. Excelente trabalho de Matheus Nunes a iniciar uma jogada que levou a bola aos pés de Nuno Santos, que cruzou desde o flanco direito para a cabeça de Tiago Tomás! O jovem avançado de 18 anos já tinha sido o autor do golo que colocou os leões no playoff (vitória, sobre o Aberdeen, 1-0).



No segundo tempo o jogo seguiu dividido. Mas tal como no primeiro tempo, foi o LASK a marcar primeiro. Mais uma falha defensiva - culpas divididas entre Nuno Mendes e Porro - na origem do golo de Marko Raguz. Adán nada podia fazer. Mas as coisas ainda iriam pior. Pouco depois Coates foi expulso (aparente má decisão da equipa de arbitragem que nesta fase não conta com o VAR) e foi já a caminho do balneário que ouviu os festejos do terceiro golo austríaco (marcou Peter Michorl). E não foi preciso esperar muito para ver o quarto. Andreas Gruber não teve dó nem piedade de Adán, que evitou o quinto logo depois. Foram dez minutos de verdadeiro pesadelo e que acabariam por afastar o Sporting das competições europeias.

Desorientado, o leão só não saiu humilhado de Alvalade porque o adversário se deslumbrou com as facilidades e revelou má pontaria a fechar o jogo.

VEJA OS GOLOS

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

0-1 Trauner (LASK Linz)

1-1 Tiago Tomás (Sporting)

1-2 Marko Raguz (LASK Linz)

1-3 Peter Michorl (LASK Linz)

1-4 Andreas Gruber (LASK Linz)