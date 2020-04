Sindicato alerta para "dramas humanos" devido a salários em atraso a jogadores

Joaquim Evangelista revela que estão a surgir "dramas humanos", com "a privação de recursos financeiros para que jogadores, em especial os estrangeiros, satisfaçam as necessidades mais básicas, como a alimentação".

"Neste momento a situação é preocupante, temos muitos pedidos de apoio, em especial no Campeonato de Portugal (CP) e não vemos da parte dos clubes a capacidade, ou mesmo o interesse, em responder eficaz e solidariamente", alerta Joaquim Evangelista em declarações à agência Lusa.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está ao corrente e em articulação diária, para se poder responder com o Fundo de Garantia Salarial, no imediato, mas o SJPF quer mais: "É momento de os dirigentes do CP serem chamados a assumir os compromissos a que se vincularam", acrescenta.

Para o dirigente, a pandemia de covid-19 foi usada como pretexto "para justificar uma gestão desportiva irresponsável, que já resultava de momento anterior" e a situação verifica-se nas competições profissionais e no CP.

"A situação salarial nas competições profissionais não é tão complexa, ainda, porque, felizmente, os mecanismos de licenciamento introduzidos ajudam a mitigar este tipo de situação", realça.

Sobre o pagamento dos salários de março, Joaquim Evangelista explica que "alguns clubes já realizaram ou garantiram o pagamento", mas há casos de clubes que "mesmo sem fundamento legal estão a adiar ou a pressionar os jogadores para aceitarem os cortes". "Estamos a monitorizar, com preocupação, existem muitos casos de incumprimento já registados, isso podemos confirmar", aponta. Com a pandemia de covid-19 houve ainda pedidos de ajuda ao SJPF por parte de jogadores estrangeiros para abandonarem o país.

Segundo Joaquim Evangelista, os "pedidos de informação" não foram em grande número e o sindicato ajudou os jogadores a contactar as embaixadas dos respetivos países em Portugal. "Procurámos perceber as condições de um voo de retorno ao país de origem ou repatriamento, em caso de abandono, e articular algumas informações úteis com o SEF, se necessário", explica.

Considerando que Portugal tem respondido com segurança a esta crise e que dá aos cidadãos que vivem no país, apesar do medo natural, alguma tranquilidade, o responsável do sindicato garantiu que continuará atento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 160 mortes e 7.443 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.