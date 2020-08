Seleção está de volta. Trincão e Rui Silva são as grandes novidades

O selecionador nacional, Fernando Santos, divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores convocados para os jogos com a Croácia (dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão) e a Suécia (dia 8, nos arredores de Estocolmo), relativos ao grupo 3 da Liga das Nações.

Há duas estreias absolutas a registar: Rui Silva, guarda-redes português do Granada, de Espanha, e ainda Trincão, jovem ex-Sp. Braga que foi contratado pelo Barcelona.

Eis os eleitos:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva.

Defesas: João Cancelo, Domingos Duarte, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Guerreiro.

Médios: Danilo, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira.

Avançados: André Silva, Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Trincão.

Siga aqui em direto a conferência de imprensa de Fernando Santos.

A seleção nacional não realizou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu a 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro 2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.

Alguns jogadores ainda estão em período de férias, como é o caso do capitão, Cristiano Ronaldo, e de Bernardo Silva, enquanto outros acabaram de cumprir ou estão a iniciar as primeiras semanas de trabalho da pré-temporada nos seus respetivos clubes.

Rúben Semedo, que fez parte da última convocatória em novembro do ano passado, está infetado com a covid-19 e é por isso ausência na lista de Fernando Santos, já que está em período de isolamento.