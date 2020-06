Koffi evita o golo a Francisco Geraldes

52'- Grande remate de Geraldes travado por Koffi

Jovane sai para dar lugar a Francisco Geraldes

Intervalo

45'- Koffi defende penálti de Jovane, mas árbitro manda repetir e Jovane faz o 3-1 para os leões

44'- Grande penalidade a favor do Sporting

41'- Golo anulado ao Belenenses SAD. Era de Licá

36'- Sporting marca e dá a volta ao marcador. Golo de Jovane à meia volta

21'- Coates sobe mais alto e faz o empate de cabeça, num pontapé de canto

9'- Golo de Licá. Erro na saída de bola do Sporting, com o Belenenses SAD a recuperar a bola no corredor esquerdo, junto à área leonina. Show meteu em Licá, que desviou para a baliza de Max

3'- Show tira a bola a Sporar, que se preparava para rematar à baliza, depois de se isolar

Começou o jogo

O Sporting quer recuperar o terceiro lugar da I Liga, que é agora do Sp. Braga. Para isso o clube leonino preciso vencer o Belenenses esta sexta-feira, na Cidade do Futebol (Oeiras).

Equipas

Sporting: Max; Eduardo Quaresma, Coates e Borja; Ristovski, Wendel, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Plata, Sporar e Jovane

Belenenses SAD: Koffi; Phete, Nuno Coelho e Rúben Lima; Tiago Esgaio, Show, André Santos e Nilton Varela; Licá, Cassierra e Marco Matias