Aviso de Sporar sai torto e leão vai para intervalo empatado (0-0)

Intervalo

38'- Passe de Vietto a desmarcar Sporar, que pressionado por Maracás atirou ao lado da baliza pacense

35'- Douglas Tanque é lançado em profundidade, mas Max sai da baliza e despacha a bola a pontapé

30'- Jogo demasiado morno. Meia hora de jogo e ainda não houve oportunidades de golo para o Sporting ou Paços de Ferreira

15'- Quinze minutos de jogo sem oportunidades de golo em Alvalade

Começou o jogo

Depois do empate na jornada do regresso do futebol, o Sporting procura a primeira vitória na era pós-covid-19, frente ao Paços de Ferreira, esta noite, no Estádio José Alvalade (21.15, Sport TV1).

Equipas

Sporting: Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Borja; Rafael Camacho, Wendel, Matheus Nunes, Acuña; Jovane, Vietto, Šporar

Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marcelo, Maracás, Reabciuk; Diaby, Pedrinho, Vasco Rocha; Murilo, João Amaral, Tanque