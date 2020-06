Ronaldo falha penálti, mas apura-se para a final na Taça de Itália

Cristiano Ronaldo está na final da Taça de Itália. No regresso do futebol italiano aos relvados após 94 dias de paragem forçada devido à pandemia, o português falhou uma grande penalidade no jogo com o Milan, da segunda mão das meias finais da Taça de Itália.

O camisola 7 da Juve mudou a forma habitual de rematar da marca dos 11 metros e acertou em cheio no poste da baliza aos 16 minutos. Depois disso a equipa de Turim dominou o jogo frente aos de Milão, mas não conseguiram acertar na baliza. Valeu à Juventus o golo marcado por CR7 em San Siro na primeira mão (1-1).

O jogo ficou ainda marcado pela entrada dura de Rebic sobre Danilo, que lhe valeu a expulsão aos 17 minutos de jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Juventus fica agora à espera de conhecer o adversário na final, que sairá do duelo entre o Inter e o Nápoles. Na primeira mão, a equipa do português Mário Rui venceu, por 1-0, em Milão.