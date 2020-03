Real Madrid já perdeu um ex-presidente por causa do covid-19. Agora tem outro internado em estado grave

Há mais um antigo presidente do Real Madrid infetado com o coronavírus. Fernando Martín, ex-presidente merengue encontra-se em estado grave depois de ter testado positivo ao covid-19 na segunda-feira, de acordo com o jornal espanhol El Mundo. O empresário espanhol, de 72 anos, está internado nos cuidados intensivos do Hospital Puerta de Hierro, em Madrid.

Chegou a liderar o Real Madrid, após a demissão de Florentino Pérez em 2006. Nessa altura, Martín assumiu a presidência do clube espanhol durante dois meses, até Ramón Calderón vencer as eleições presidenciais e assumir o comando dos blancos durante três anos.

O clube espanhol já perdeu um ex-presidente na luta contra o coronavírus. Lorenzo Sanz morreu em Madrid, na semana passada, aos 76 anos de idade. Estava internado nos cuidados intensivos em estado grave e com problemas respiratórios, tal como acontece agora com Fernando Martín.

A Espanha é o quarto país mais afetado pela pandemia do coronavírus. Já conta com mais de 33 mil casos da doença confirmados e 2696 mortes até esta terça-feira.