Neymar e Di María infetados com covid-19

O PSG informou nesta quarta-feira a existência de três casos positivos no plantel. De acordo com o jornal L' Équipe, tratam-se de Neymar, Di María e Leandro Paredes.

Os três jogadores, que estiveram recentemente em Lisboa em representação do PSG, durante fase final da Liga dos Campeões (os parisienses foram derrotados na final pelo Bayern Munique, no dia 18 de agosto), passaram depois férias juntos em Ibiza (há vários fotografias tiradas num barco onde surgem com as famílias), zona balnear espanhola onde ultimamente têm surgido vários casos.

Ainda de acordo com o L'Équipe, os três jogadores estão em quarentena e é muito provável que falhem o próximo compromisso do clube, dia 10 de setembro, frente ao Lens, em jogo da segunda jornada do campeonato francês.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube gaulês já tinha informado esta semana que tinha dois casos suspeitos no plantel. Também nesta semana, a Atalanta, equipa italiana que também participou na fase final da Liga dos Campeões disputada em Lisboa, informou que tinha três casos de jogadores que deram positivo.