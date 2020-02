Mourinho derrotado no reencontro com o Chelsea (veja os golos)

O regresso de José Mourinho a Stamford Bridge não feliz, com o Tottenham a ser derrotado neste sábado por 2-1 no campo do Chelsea, num jogo que marcou ainda o reencontro do treinador português com Frank Lampard, seu antigo jogador nos blues.

Com duas grandes baixas, os avançados Harry Kane e Son, que devido a lesão não jogam mais nesta temporada, Mourinho formou uma dupla atacante com Bergwijn e Lucas Moura e apostou numa linha de cinco defesas, tal como o adversário - o médio português Gedson Fernandes não saiu do banco.

O Chelsea colocou-se me vantagem logo aos 15 minutos, por intermédio de Olivier Giroud, na recarga a uma primeira bola que bateu no poste da baliza de Lloris. E logo no início do segundo tempo, aos 48', os blues aumentaram a vantagem através de Marcos Alonso, um grande golo num remate de meia distância após uma boa jogada de entendimento. O espanhol, aos 82', ainda atirou uma bola ao ferro na cobrança de um livre direto.

Aos 88', o Tottenham reduziu através de um autogolo de Rudiger, que tocou na bola e traiu o guarda-redes Willy Caballero após um remate de Dele Alli.

Este triunfo permitiu ao Chelsea cimentar o quarto lugar da liga inglesa, agora com 44 pontos, e aumentar a distância para o Tottenham, que está provisoriamente no quinto posto, agora a quatro pontos do rival de Londres.

Esta foi o segundo desaire consecutivo do Tottenham, que a meio da semana foi derrotado em casa pelos alemães do Leipzig (0-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.