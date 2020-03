Luka Jovic escapa à quarentena para festejar o aniversário da namorada

Luka Jovic, avançado sérvio do Real Madrid, foi denunciado esta quinta-feira pela polícia sérvia por ignorar a quarentena obrigatória e ter viajado para o seu país de origem sem autorização, para supostamente comemorar o aniversário da sua namorada, Sofija Milošević, segundo o jornal espanhol Marca.

O ex-jogador do Benfica devia ter permanecido isolado devido à pandemia do covid-19, assim como todos os restantes do clube merengue, uma vez que o clube decretou quarentena obrigatória depois de Trey Thomokins, jogador de basquetebol do Real, ter testado positivo ao coronavírus.

Neste momento, Luka Jovic pode enfrentar consequências na Sérvia, por ter desrespeitado a ordem do Real Madrid de quarentena obrigatória e ter viajado para Belgrado, onde recebeu duras críticas pelo seu comportamento. Para piorar a situação, Jovic afirmou recentemente que tinha nadado na mesma piscina que Tompkins, jogador de basquetebol que está infetado.

A partir do momento em que foi descoberto que o jogador de basquetebol tinha testado positivo, todo o plantel do Real Madrid ficou em quarentena obrigatória. A namorada do jogador estava em Belgrado e não ficou satisfeita com a separação. Jovic ficou de quarentena durante quatro dias e decidiu ignorar a ordem do clube. No entanto, o jogador revelou que alguém tinha permitido a sua saída de Madrid, explicou uma fonte da imprensa sérvia.

A primeira-ministra sérvia Ana Brnabic criticou Jovic e outros jogadores da mesma nacionalidade pela atitude irresponsável que tiveram. "Temos exemplos negativos das nossas estrelas do futebol que estão a ignorar o auto isolamento obrigatório ao voltarem para casa", disse sem referir os nomes de ninguém.

Segundo a imprensa sérvia, a polícia local está a acompanhar todos as deslocações do avançado do Real Madrid em Belgrado. "Em vez de ficar isolado, o avançado divertiu-se em Belgrado.", escreveu o jornal sérvio Blic.

"O que ele fez foi muito estúpido. Ignorou a quarentena do clube e, apesar de todos os avisos, voltou à Sérvia", relatou o jornal Informer, explicando que o jogador estava a comemorar o aniversário da namorada nas ruas da capital sérvia.