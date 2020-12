O reencontro de Jorge Jesus com o renascido Estrela da Amadora

Jorge Jesus vai voltar à Reboleira. O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal foi caprichoso e ditou que o Benfica irá jogar ao Estádio José Gomes com o Estrela da Amadora, que o técnico encarnado já orientou entre 1998 e 2000. Será um regresso cheio de história a uma casa que o viu crescer para a ribalta do futebol.

Natural da Amadora (tem 66 anos) e filho de VIrgolino de Jesus, que chegou a jogar no Sporting na época dourada dos Cinco Violinos, o ruço, como ainda hoje lhe chamam na rua, cresceu ao lado do estádio dos tricolores. Fugia de casa para ir jogar à bola até que um dia seguiu as pisadas do pai e começou a jogar futebol nos júniores do Estrela (1970), de onde sairia para o Sporting.

A carreira como jogador foi menos fulgurante que a de treinador. Começou no Amora e ainda passou pelo Salgueiros e União da Madeira até chegar ao seu Estrela da Amadora em 1998. Foi na Reboleira que trabalhou com Mário Veríssimo, antigo enfermeiro e massagista do Estrela da Amadora, que ficou conhecido como "o amigo de Jorge Jesus" e ficará na história como a primeira vítima da pandemia em Portugal.

O encontro com os tricolores da Reboleira marca ainda o reencontro de Jesus com André Geraldes. O homem forte do futebol do renascido Estrela da Amadora foi team manager do Sporting na altura em que o agora treinador do Benfica orientou os leões.

Por tudo isto a ida do Benfica à Reboleira a 12 de janeiro de 2021 será especial para o técnico, que já confessou várias vezes que tem um carinho especial pela Taça de Portugal e procura mais uma final para homenagear o avô paterno, um fervoroso adepto do Vit. Setúbal, que morreu de ataque cardíaco no Estádio do Jamor, quando vi a final de 1967, entre os sadinos e a Académica .

O jogo também será especial para o renascido clube da zona da Reboleira, que chegou aos oitavos de final da Taça de Portugal, prova que ganhou em 1990 (troféu foi penhorado por dívidas a um jogador e à guarda do tribunal), menos de cinco meses depois de regressar aos palcos nacionais.

A fusão do Clube Desportivo Estrela (antigo Estrela da Amadora) com o Club Sintra Football, aprovada em julho, em Assembleia Geral, permitiu o renascimento do clube histórico da Reboleira (Amadora). O emblema tricolor saiu assim dos distritais e voltou ao escalão nacional. A equipa treinada por Rui Santos é lider da Série E do Campenato de Portugal e parece não ter perdido a mística.

Sporting e FC Porto ainda sem adversários

O Sporting irá jogar com o vencedor do jogo entre o Marítimo e o renovado Salgueiros, enquanto o FC Porto (detentor do troféu) vai jogar com o vencedor do encontro entre o Nacional e o Leixões.

Até ao momento estão apuradas 12 das 16 vagas para os oitavos de final. Faltam definir quatro lugares, resultantes dos jogos de dia 23 de dezembro: Marítimo - Salgueiros, UD Leiria - Gil Vicente, B SAD - Sp. Espinho e Nacional - Leixões.

Jogos estão marcados para o dia 12 de janeiro de 2021.

Foi ainda sorteado o cruzamento de jogos até às meias finais, onde dar-se o caso de haver um FCPorto-Sp.Braga e um Benfica-Sporting.

Sorteios dos oitavos de final da Taça de Portugal

AD Fafe - com vencedor do jogo entre o B SAD - Sp. Espinho

Estrela da Amadora-Benfica

Rio Ave-Estoril

Sp. Braga-Torreense

Vencedor do jogo entre o Marítimo e o Salgueiros - Sporting

Moreirense-Santa Clara

Vencedor do jogo entre o Nacional e o Leixões - FC Porto