Jogos à porta fechada. Saiba quem está autorizado a entrar nos estádios

Covid-19. Liga em contactos com DGS. Jogos à porta fechada em cima da mesa

A Liga definiu nesta terça-feira o protocolo para os jogos da 25.ª jornada da I e II Liga que vão ser realizados à porta fechada, anunciando quem pode ter acesso aos estádios onde se vão desenrolar os jogos. O órgão presidido por Pedro Proença informou ainda que a decisão de realizar as partidas à porta fechada surgiu na sequência das medidas de prevenção anunciadas na noite de segunda-feira pela Ministra da Saúde, Marta Temido, e depois de uma reunião nesta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, com a presença de vários representantes de órgãos ligados ao futebol, onde também esteve Fernando Gomes, presidente da FPF.

Assim, o acesso aos estádios estará estritamente limitado às seguintes pessoas:

- Jogadores, equipas técnicas e equipas de arbitragem;

- Direções e Órgãos Sociais das respetivas equipas;

- Pessoas com funções técnicas relacionadas com a organização do jogo, num máximo de 100, como por exemplo, apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, ativações de campo, pessoal de limpeza e piquetes;

- Delegados da Liga, Delegados das equipas, Diretores de Campo, Diretores de Segurança e Diretores de Imprensa com funções em jogo, médico do controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada, bem como elementos da Liga;

- Os representantes dos órgãos de comunicação social;

- Elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos.

A Liga anunciou ainda que vai manter a suspensão do cumprimento inicial de aperto de mãos entre as equipas e equipa de arbitragem e que não é autorizada a presença de crianças a acompanhar a entrada das equipas. Em relação às conferências de imprensa no final dos respetivos jogos, por não estarem regulamentadas, fica ao critério de cada uma das Sociedades Desportivas a sua realização.

A Liga lembra ainda que continuará a situação vai continuar a ser monitorizada, sofrendo alterações - ampliando ou diminuindo as medidas - caso se justifique, seguindo sempre as instruções da DGS e do Governo.