Japonês deixa o Portimonense por causa do coronavírus

O avançado japonês Takuma Nishimura deixou de ser jogador do Portimonense, informou o clube algarvio no seu site oficial, explicando que o jogador de 23 anos pediu para ser transferido para o Japão por causa da pandemia de coronavírus.

Isto porque Nishimura informou os responsáveis do clube de Portimão que "está muito preocupado consigo e com os seus familiares". O futebolista estava emprestado pelos russos do CSKA Moscovo, clube que aceitou o pedido do jogador, pelo que os clube chegaram a acordo para a cessação do contrato de empréstimo celebrado em janeiro.

Takumi Nishimura deixa o Portimonense depois de ter feito apenas dois jogos pela equipa principal e três pela equipa de sub-23 dos algarvios.