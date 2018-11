Vitória não comenta Jesus: "Estou focado no ciclo vitorioso que vamos começar"

Nos últimos tempos, têm-se sucedido de parte a parte sinais de reaproximação entre o Benfica e Jorge Jesus. Ou, pelo menos, entre o presidente encarnado Luís Filipe Vieira e o antigo treinador de Benfica e Sporting. Vieira disse em entrevista à TVI que não exclui o nome de Jesus para uma eventual sucessão de Rui Vitória. O treinador do Al Hilal devolveu o piscar de olhos, em entrevista a A Bola na qual afirmou que "o bom filho a casa torna".

Confrontado com esta reaproximação pública entre o seu antecessor e o clube, Rui Vitória fintou o tema nesta quarta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal frente ao Arouca, amanhã. "Neste momento, sendo muito claro, o meu foco é o jogo de amanhã, o ciclo de jogos que o Benfica vai ter e o ciclo vitorioso em que vamos entrar a partir de amanhã", afirmou o técnico benfiquista.

Vitória garantiu "o máximo respeito por todos os treinadores que andam pelo mundo inteiro a representar o futebol português. A começar pelo embaixador-mor, o José Mourinho, passando por Jorge Jesus, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Nuno Espírito Santo, tantos outros, dezenas de treinadores que elevam a qualidade do treinador português". Mas, perante a insistência, reforçou: "Repito, o meu foco é o jogo de amanhã e o ciclo vitorioso em que vamos entrar. Se fizerem mais perguntas sobre esse tema, a resposta vai ser a mesma."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E-toupeira. "É algo que rodeia o Benfica"

O treinador abordou, isso sim, o processo e-toupeira em que o Benfica está envolvido e as repercussões que o mesmo pode ter junto da equipa. "Dizer que estamos imunes a tudo o que nos rodeia não é uma realidade. Temos a consciência de que é algo que rodeia o Benfica, mas temos resolvido as situações a olhar para dentro. Agora, dizer que não temos ouvidos e que não temos olhos, isso não acontece. Temos é a capacidade para não nos preocuparmos com isso", referiu Rui Vitória.

No jogo frente ao Arouca, o técnico encarnado vai promover "algumas alterações" na equipa, até pelo desfalque que as seleções provocaram nos treinos da última semana e pelo desgaste de jogadores internacionais. "Vamos ter essas mudanças, mas sempre com o objetivo de ter rendimento máximo para o jogo com o Arouca", frisou, garantindo que não fará gestão "a pensar no Bayern", o prróximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, num jogo crucial para o futuro dos encarnados na prova.

Entre as mudanças em perspetiva está o regresso do croata Krovinovic à competição, depois de vários meses a recuperar de lesão e de ter feito parte já de algumas convocatórias recentes. "Estou em crer que vai ter minutos de jogo", confirmou o técnico, na antevisão do jogo com o Arouca, da II Liga, quinta-feira, às 20.45, no Estádio da Luz.