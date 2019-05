Vieira agradece a Rui Vitória e fala em triunfo da "verdade desportiva"

Luís Filipe Vieira escreveu uma mensagem aos sócios através do site oficial do Benfica na qual recorda que este título foi ganho "por uma equipa e uma estrutura - dirigentes, equipas técnicas, funcionários - que funcionaram como um bloco único", e na qual não esqueceu Rui Vitória, treinador que esteve no comando até à jornada 14 do campeonato, e que por isso também é campeão, e que até agora não tinha sido referido pela sua contribuição. "Uma palavra de agradecimento a Rui Vitória, que liderou a equipa na primeira fase da época. Foi um técnico que conquistou vários títulos connosco ao longo dos últimos três anos", lembrou Vieira.

O presidente do Benfica, porém, deixou um grande elogio a Bruno Lage: "Naturalmente, há uma enorme satisfação pela opção certa, no momento certo, por Bruno Lage, que personificou na perfeição toda a cultura e filosofia que se procurou desde a primeira hora implementar com a aposta no Seixal, conciliando juventude e experiência para um projeto vencedor, mas com ambição europeia de futuro."

Aqui fica a carta na íntegra:

"OBRIGADO, BENFICA

A explosão de alegria e de festa dos nossos adeptos pela celebração da Reconquista em todo o Portugal, países da Lusofonia e um pouco por todo o Mundo merece o maior e o mais rasgado dos elogios por parte de todos nós.

Foi um mar e uma onda vermelha impressionante de manifestação de orgulho Benfiquista, dando público testemunho sobre a força e a mística popular única do glorioso Sport Lisboa e Benfica.

A forma incansável como os nossos sócios, adeptos e simpatizantes nos apoiaram nesta caminhada rumo ao 37 ficará para sempre como um marco e demonstra que os momentos difíceis só serviram para nos tornar ainda mais fortes, unidos e coesos.

Esta vitória foi justa e inequívoca. Feita de uma 2.ª volta absolutamente extraordinária, histórica e com números avassaladores. Ganhámos os dois jogos ao nosso mais direto rival. Ganhámos cinco e empatámos apenas um dos seis jogos contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga. Igualámos o recorde de golos marcados da nossa história (103). Marcámos mais 29 golos do que o segundo classificado e tivemos o melhor marcador, Seferovic, com 23 golos.

Foi a vitória da verdade desportiva e da afirmação de uma estratégia vencedora que, com base na aposta na formação, permite-nos ambicionar ainda mais para o futuro.

Um título ganho por uma equipa e uma estrutura - dirigentes, equipas técnicas, funcionários - que funcionaram como um bloco único.

Uma palavra de agradecimento a Rui Vitória, que liderou a equipa na primeira fase da época. Foi um técnico que conquistou vários títulos connosco ao longo dos últimos três anos.

E de realçar, também, um enorme elogio a dois símbolos do Benfica que, em diferentes momentos desta época, entenderam iniciar um novo ciclo da sua vida, mas sempre ligados ao nosso clube: Shéu Han e Luisão.

Naturalmente, há uma enorme satisfação pela opção certa, no momento certo, por Bruno Lage, que personificou na perfeição toda a cultura e filosofia que se procurou desde a primeira hora implementar com a aposta no Seixal, conciliando juventude e experiência para um projeto vencedor, mas com ambição europeia de futuro.

O treino a treino, o jogo a jogo, a conquista dos adeptos e a confiança na plena afirmação da juventude ficarão para sempre na memória de todos nós.

Ganhando cinco dos últimos seis títulos da Liga reforçámos a hegemonia no futebol português e assim, com a solidez patrimonial e financeira que vivemos, temos a estabilidade e a força necessária para olhar o futuro com enorme confiança.

Por tudo isto: Obrigado e Parabéns, Benfica!

Luís Filipe Vieira"