V. Setúbal vence nos Barreiros e sobe provisoriamente ao 6.º lugar

Mendy, aos 85 minutos, marcou o único golo da partida, permitindo aos sadinos subirem provisoriamente ao sexto lugar, com 17 pontos, mais um do que Moreirense e dois do que o Vitória de Guimarães, ambos com menos um jogo. O golo do guineense, apontado de cabeça, teve de ser confirmado pelo videoárbitro.

Sem vencer há 11 encontros em todas as competições, o Marítimo somou o sexto desaire consecutivo e ocupa o 13.º lugar, com 10 pontos.