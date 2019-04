Todos querem calçar Zion Williamson: "Vai ser o maior leilão de sempre"

A convicção que dá título a esta peça é de Sonny Vaccaro, o histórico executivo que aconselhou a Nike a assinar contrato com um rookie de nome Michael Jordan, em 1984. Para ele não há dúvidas: Zion Williamson, a estrela do basquetebol universitário projetada para ser o próximo grande fenómeno da NBA, vai bater todos os recordes. "Penso que vai ser a maior guerra a que já assisti por um rookie ao longo da minha vida", disse à ESPN o guru do marketing desportivo que já trabalhou também com outras marcas como a Reebok ou a Adidas.

Os números do contrato de Michael Jordan em 1984, quando a Nike lhe pagou meio milhão de dólares anuais pela linha de sapatilhas Air Jordan, são agora completamente irrisórios. A fasquia, para um rookie, foi revolucionada por LeBron James quando chegou à NBA, em 2003, e levou a mesma Nike a pagar-lhe 87 milhões de dólares (77 milhões de euros ao câmbio atual) por um contrato de sete anos - que entretanto foi renovado de forma vitalícia por um valor que se estima superior a mil milhões de dólares (à semelhança do que aconteceu também com Cristiano Ronaldo). Em 2009, a mesma Nike pagou 60 milhões de dólares, também por sete anos, para convencer Kevin Durant a calçar as suas sapatilhas e recusar uma oferta da rival Adidas.

Agora, Vaccaro acredita que Zion pode romper esses números, o que pode até fazer dele o primeiro rookie a chegar à fasquia dos 100 milhões de dólares num contrato com uma marca desportiva. Aos 18 anos, com 2.01 metros e 129 kg, o extremo da Universidade de Duke é visto como um daqueles talentos capazes de marcar uma geração. Ainda para mais, é um jogador disruptivo, com um conjunto de características pouco comuns que o tornam ainda mais apetecível, desportiva e comercialmente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Forte, ágil, explosivo, Zion Williamson é um basquetebolista num corpo de jogador de futebol americano. A sua temporada no basquetebol universitário (NCAA) confirmou-o como um talento fora de série e nem mesmo a eliminação da Universidade de Duke antes da Final Four do campeonato lhe belisca o estatuto de mais do que provável número 1 do próximo draft da NBA. A escolha óbvia para a equipa que tiver a sorte de ganhar a lotaria e ser a primeira a escolher o rookie que quer para a próxima temporada - nesta altura, os New York Knicks afiguram-se como a equipa com mais probabilidades de o conseguir, já que têm o pior registo da fase regular que está a chegar ao fim (dia 10).

Zion Williamson gera uma expetativa entre os executivos da NBA como não se via desde o ano em que LeBron James se apresentou à liga. Se nenhuma lesão grave acontecer pelo meio, ele será seguramente uma das maiores estrelas da próxima geração. Muito provavelmente, a maior mesmo. Por isso, nenhuma marcar quer perder esta corrida para estar associada ao "próximo LeBron".

"É o desportista mais atrativo para o mundo do marketing que eu já vi até agora. Se ele não mudar, prevejo que seja o primeiro atleta a ganhar o estatuto de bilionário aos 18 anos. Bilionário, facilmente", diz Sonny Vaccaro, atualmente com 79 anos.

A sapatilha da Nike rompida em pleno jogo

Ora, Zion já teve esta época um episódio marcante com sapatilhas, em fevereiro passado, quando a sua Nike do pé esquerdo rompeu em pleno jogo do campeonato universitário entre Duke e North Carolina, com Barack Obama na primeira fila a assistir, num episódio que rapidamente se tornou viral e percorreu mundo nas redes sociais.

O episódio custou caro à gigante multinacional de roupa desportiva, mas não será por isso que a Nike deixará de ser a marca favorita para acolher Zion Williamson entre a sua equipa de grandes estrelas do mundo do desporto. Segundo as casas de apostas BetOnline, é mesmo a favorita. Sonny Vaccaro acrescenta os nomes da Adidas, Under Armour, New Balance, Puma e Anta como marcas na corrida à próxima estrela da NBA.

Segundo o jornalista da ESPN Nick de Paula, só nove rookies na história da NBA conseguiram ter um contrato para uma linha de sapatilhas com o seu nome, o último dos quais o controverso Lonzo Ball, base dos LA Lakers, em 2017, com a Big Baller Brand criada para o efeito.

Entre os jogadores atuais da liga, há 17 que dão nome a uma linha personalizada de sapatilhas, aos quais se juntarão em breve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), com a Nike FR34K 1, e Donovan Mitchell (Utah Jazz), com a Adidas D.O.N. Issue #1.

Zion Williamson será o próximo.