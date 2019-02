Estrela universitária do basquetebol rebenta sapatilha e lesiona-se. Nike já reagiu

À última da hora eram precisos quase 3000 euros conseguir um bilhete para o jogo do campeonato universitário de basquetebol dos EUA (NCAA) entre a Universidade da Carolina do Norte e os rivais de Duke. E grande parte da expectativa era responsabilidade de Zion Williamson, figura maior de Duke. Com poucos segundos de jogo, uma das sapatilhas de Zion rebentou, o jogador lesionou-se no joelho e as redes sociais tornaram-se um lugar muito desconfortável para a Nike.

Aos 18 anos, com 2,04 metros e quase 130 quilos, Zion Williamson é considerado a maior promessa do basquetebol desde LeBron James e, em condições normais, será a primeira escolha no draft da NBA. Por estes motivos, até Barack Obama estava na bancada para ver o grande jogo entre rivais mas, sobretudo, o extraordinário atleta que tem dezenas de jogadas suas a circular na internet desde o high school.

"A sapatilha explodiu", referiu rapidamente o antigo presidente dos EUA, num momento que ficou captado em vídeo e está a ser amplamente divulgado. Zion Williamson saiu do campo e não mais regressou ao jogo que acabou com a derrota de Duke por 88-72. O jovem atleta, que ainda vai ser reavaliado, calçava ténis da Nike e os internautas não deixaram passar a questão em claro, obrigando a marca a reagir.

"Estamos obviamente preocupados e queremos desejar a Zion uma rápida recuperação. A qualidade e performance dos nossos produtos é da maior importância. Mesmo sendo um incidente isolado, estamos a trabalhar para identificar o problema", afirmou um porta-voz da Nike ao Washington Post.

Nas redes sociais, os adeptos começaram logo imaginar que Zion não assinará pela Nike quando for profissional, e outros (incluindo jogadores da NBA) afirmaram que é preciso mudar alguma coisa quanto aos milhões que entram na NCAA e nas escolas, e a que os jogadores não têm direito.

LeBron James, craque dos Los Angeles Lakers, também reagiu: "Espero que o jovem esteja bem. Rebentou literalmente a sapatilha". E segundo a Associated Press, a Puma tweetou que a situação não teria acontecido com ténis da sua autoria, numa publicação que foi prontamente apagada.