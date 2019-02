Sapatilha que rebentou já custou mil milhões de euros à Nike

Depois da chuva de críticas proveniente das redes sociais, a Nike sentiu danos mais concretos depois da polémica em torno da lesão de Zion Williamson. O atleta de 18 anos, já uma estrela nos EUA, lesionou-se no joelho num importante jogo do campeonato universitário de basquetebol (NCAA) depois de uma das suas sapatilhas rebentar. O incidente foi bastante mediatizado e já custou mil milhões de dólares à marca.

O incidente aconteceu no jogo de quarta-feira entre Duke, equipa de Zion, e a rival Universidade da Carolina do Norte. Os custos para a Nike não se fizeram esperar, e no final da quinta-feira de Wall Street, as ações da marca chegaram a cair 1,7%, o que resultou em perdas de 1,1 mil milhões de euros, segundo a CBS.

Com Zion Williamson de fora do encontro logo aos 30 segundos, Duke acabou por perder o esperado jogo, para o qual o preço dos bilhetes chegou aos 3 mil dólares. Na plateia, por exemplo, estava Barack Obama, cuja reação correu as redes sociais.

No Twitter, foram vários os adeptos, mas também jogadores profissionais, que questionaram a forma como funciona o campeonato universitário para os jogadores, que não têm qualquer lucro a partir da sua performance, ao contrário das universidades e da NCAA. Adicionalmente, era inevitável que que surgisse uma nuvem em torno da Nike e da sua possível capacidade para assinar um contrato com o craque de Duke.

Zion Williamson é o basquetebolista jovem que mais expectativa gera desde os tempos em que LeBron James andava no high school, e em que condições normais deverá ser já este ano a primeira escolha do draft da NBA.

A Nike reagiu ainda no dia de ontem, numa declaração reproduzida pelo Washington Post: "Estamos obviamente preocupados e queremos desejar a Zion uma rápida recuperação. A qualidade e performance dos nossos produtos é da maior importância. Mesmo sendo um incidente isolado, estamos a trabalhar para identificar o problema".