Solari deixa de ser interino e passa a treinador do Real Madrid

Quatro triunfos consecutivos, 15 golos marcados e apenas dois sofridos foi o suficiente para o presidente Florentino Pérez abandonar a ideia de contratar um novo treinador e decidir apostar no até aqui interino Santiago Solari.

De acordo com a edição online do jornal Marca, o Real Madrid decidiu apostar no argentino para treinador e enviou na manhã desta segunda-feira para a Real Federação Espanhola (REF) o contrato do treinador - em Espanha, os técnicos interinos só podem ficar em funções durante duas semanas.

Santiago Solari caiu definitivamente nas graças da direção dos merengues, depois dos triunfos diante do Melilla, Valladolid, Viktoria Plzen e Celta de Vigo. As exibições produzidas pela equipas agradaram aos responsáveis e tudo indica que, pelo menos até ao final da temporada, Santiago Solari vai ser o treinador do Real Madrid.