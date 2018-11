Sócios do Sporting decidem expulsão de Bruno de Carvalho a 15 de dezembro

Está agendada para o dia 15 de dezembro uma Assembleia Geral do Sporting, que servirá para discutir e votar a expulsão do ainda sócio Bruno de Carvalho.

O ex-presidente do Sporting - detido no passado domingo no âmbito da investigação ao ataque à Academia, no dia 15 de maio, que terminou com agressões a jogadores e treinadores - foi destituído em Assembleia Geral no dia 23 de junho e impedido de concorrer às eleições do clube, das quais resultou a eleição de Frederico Varandas. Agora pode ser expulso de sócio.

Esta não é a primeira vez que um ex-presidente leonino vai ser submetido a tal em reunião magna. Quando Bruno de Carvalho estava na presidência levou a votação, no dia 28 de junho de 2015, a expulsão de Godinho Lopes.

Frederico Varandas, enfrentará os sócios pela primeira vez em Assembleia Geral como líder do clube leonino a 30 de novembro.