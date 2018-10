Shanghai de Vítor Pereira perde pontos e fica com liderança em perigo

Com este empate, a equipa de Vítor Pereira viu reduzida para apenas dois pontos a sua vantagem na liderança do campeonato (59 contra 57), depois de o Guangzhou Evergrande, heptacampeão chinês, ter goleado no sábado o Beijing Renhe por 6-1.

Numa altura em que faltam quatro rondas para o termo do campeonato, a equipa de Vítor Pereira tem novo teste na próxima ronda, quando receber o Shandong Luneng, terceiro classificado, a oito pontos de distância. Já o Evergrande, treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, visita o terreno do Guizhou Zhicheng, lanterna vermelha da prova.

Noutro jogo deste domingo, destaque ainda para um golo português: Ricardo Vaz Tê fez o segundo golo da vitória do Henan Jianye sobre o Guangzhou R&F, por 2-0. A equipa do avançado luso está em 15.º e penúltimo lugar, com 25 pontos, a tentar sair dos lugares de despromoção (descem duas equipas).