Sevilha na frente da Liga espanhola

O Sevilha bateu este domingo o Girona por 2-0 e igualou Barcelona e Atlético de Madrid na frente da Liga espanhola, embora os catalães possam descolar se não perderem na visita ao Levante (19.45).

Com Daniel Carriço e André Silva (melhor marcador, com oito golos, ficou em branco) a jogarem os 90 minutos, a segunda parte foi o momento dos andaluzes se distanciarem do adversário. Aos 55 minutos, Ever Banega fez o 1-0 de penálti, e Pablo Sarabia fechou a contagem aos 64'.

Neste momento, e pelo menos por umas horas, o Sevilha mantém os mesmos 31 pontos de Barcelona e Atlético de Madrid. E mantém-se dois pontos à frente do Real Madrid, que continua a aborrecer, como analisou quase toda a imprensa espanhola, mesmo tendo vencido em casa o Rayo Vallecano este sábado (1-0, Benzema). Os campeões europeus já partiram para os Emirados Árabes Unidos, onde quarta-feira defrontam os japoneses do Kashima Antlers na meia-final do Mundial de Clubes.

