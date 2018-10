Sem Ronaldo, conheça as novidades da lista de Fernando Santos

O selecionador nacional divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para os jogos com a Polónia (dia 11), da Liga das Nações, e para o particular com a Escócia (dia 14), e a principal nota de destaque é ausência de Cristiano Ronaldo, devidamente autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol. As novidades na lista são os regressos de Danilo, Éder e Kevin Rodrigues, e ainda a chamada de Hélder Costa, do Wolverhampton, este último uma estreia na equipa das quinas.

De fora, em relação à convocatória para os jogos com a Croácia e com a Itália, ficaram Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Gelson Martins (Atlético Madrid) e Rony Lopes (Mónaco).

"Os jogadores que reúnem todas as condições para estar convocados estão permanentemente sob escrutínio, sem qualquer exceção. Estamos muito atentos e ninguém está excluído da seleção, muito menos os que estiveram comigo no Europeu e no Mundial. Exceção ao Eliseu e ao Ricardo Carvalho que estão fora porque não estão em atividade. São todos jogadores importantíssimos. Todos contam para mim", justificou.

Santos falou depois do caso particular de Éder, o autor do golo que deu o título europeu a Portugal em 2016 - "depois do Campeonato da Europa não teve muita participação no percurso para o Mundial, mas esteve sempre a ser observado e desta vez entendemos que devia ser convocado" - e de Danilo e Hélder Costa: "O Danilo não esteve no Mundial apenas por lesão. Antes do Campeonato do Mundo disse que ele era um jogador muito importante para a seleção, apesar de não ser titular absoluto, e agora regressou e está em forma. Já o Hélder Costa entendemos que agora era momento oportuno para o chamar pelas prestações que tem tido no clube e por aquilo que ele tem feito."

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, em 11 de outubro, na segunda jornada da Liga das Nações, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defesas: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica).

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis).

Avançados: André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Éder (Lokomotiv Moscovo), Gonçalo Guedes (Valência) e Hélder Costa (Wolverhampton).